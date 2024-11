Le dernier onze de Tedesco ? Les Diables Rouges auront un visage bien différent ce soir contre Israël

Il y aura du changement ce soir à Budapest dans le onze des Diables. Pas forcément par choix, mais parce que Domenico Tedesco manquera de joueurs.

Et si c'était le dernier onze de Domenico Tedesco ce dimanche soir ? Les chances sont grandes, en effet, que la fédération - portée par le nouveau venu Vincent Mannaert, qui aura à coeur de marquer son territoire... et de se mettre les supporters dans la poche - débranche la prise quel que soit le résultat à Budapest, contre Israël.

Si cela devait réellement être l'ultime match de Tedesco, ses adieux seront bien tristes : dans un stade quasi-vide (environ 600 personnes pour 9000 places), ni à la maison ni "vraiment" à l'extérieur, privé d'à peu près tous les cadres qui devaient l'aider à reconstruire après le Mondial 2022. Courtois, De Bruyne, Meunier, Tielemans, Onana, Lukaku, Theate : pour diverses raisons, aucun ne sera là pour l'au-revoir, si ce match en est un.

Entre les perches, on serait donc surpris que dans ces circonstances, Tedesco ne confirme pas Koen Casteels - même si à nos yeux, au vu de sa saison, Matz Sels est plus méritant. Devant, celui qu'il a érigé en pilier et en successeur improbable des Kompany, Vertonghen ou Alderweireld : Wout Faes, est l'autre certitude.

Les débuts de Sardella ? Al-Dakhil d'entrée de jeu ?

Qui d'autre ? Faute de "vrai" piston gauche, le trio arrière devrait abandonné ; Ameen Al-Dakhil, très bien rentré contre l'Italie, pourrait bien débuter le match à côté de Faes. On aimerait voir Timothy Castagne à gauche et, plutôt que Debast qui n'y a pas d'avenir, Killian Sardella faire ses grands débuts au back droit.

Dans l'entrejeu, il n'y a plus 36 options avec le forfait d'Onana. Orel Mangala devrait reprendre son rôle de sentinelle, et Arne Engels être reconduit à ses côtés - sauf si Tedesco préfère aligner Vermeeren. En n°10, une seule option désormais : Leandro Trossard, avec ses qualités et ses défauts, était l'un des rares Diables à amener le danger jeudi.

La grosse surprise Mbangula ?

Et enfin, que dire du trio offensif ? En l'absence combinée de Doku, Duranville, Fofana et Lukaku, seuls Lukebakio et Openda semblent être assurés d'une place de titulaire. Johan Bakayoko, en théorie, devrait être le troisième larron, mais Tedesco n'en a jamais été fan ; on prend donc le pari osé que la surprise du chef sera Samuel Mbangula, qui a comme point fort d'être aillier gauche de métier, le seul du noyau.

Le onze potentiel :

Casteels / Castagne - Al-Dakhil - Faes - Sardella / Onana - Engels - Trossard / Mbangula - Openda - Lukebakio.