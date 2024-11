Un Diable Rouge poussé vers la sortie pour raisons financières ? Ce ne serait finalement pas une fatalité !

La situation catastrophique de l'Olympique Lyonnais implique des départs cet hiver et en fin de saison. On pensait dès lors que Malick Fofana serait poussé vers la sortie.

C'était le coup de tonnerre qui résonnait la semaine passée dans le football français : l'Olympique Lyonnais a été interdit de transferts cet hiver, et menacé d'une rétrogradation administrative s'il ne règle pas ses problèmes financiers.

Malgré ses bravades, John Textor va devoir apaiser la DNCG rapidement, et cela implique probablement de vendre plusieurs joueurs cet hiver. On pensait que Malick Fofana, l'un des joueurs les plus en forme à Lyon, allait donc être mis en vente.

Mais selon L'Equipe, l'OL va d'abord tenter de se séparer de joueurs dont les salaires ne sont pas en adéquation avec la situation du club. En fin de contrat l'été prochain, Alexandre Lacazette, Anthony Lopes et Nicolas Tagliafico ne seront pas prolongés et quitteront donc Lyon gratuitement.

Niveau ventes, deux joueurs seront vendus en priorité cet hiver : Nemanja Matic, dont le salaire de 500.000 euros mensuels est démesuré par rapport aux moyens du club, et Corentin Tolisso qui en touche quant à lui 400.000 chaque mois. Ils sont respectivement sous contrat jusqu'en 2026 et 2027, et pourront donc se chercher un club cet hiver.

L'OL ne voudrait si possible pas vendre ses jeunes talents les plus prometteurs, tels que Fofana, Cherki ou encore Mikautadze dont il est clair qu'ils pourraient rapporter plus à l'avenir en les laissant se développer. Reste à voir si la réalité rejoindra les désirs de John Textor.