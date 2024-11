Claudio Caçapa fait un aveu concernant sa période au RWDM : "Mais j'en garde de bons souvenirs !"

Claudio Caçapa s'est exprimé concernant son passage au RWDM la saison passée. Il n'en garde pas que de mauvais souvenirs, loin de là.

À l'occasion d'un match de gala joué à Angers et opposant des anciennes stars du Brésil et de la France, Claudio Caçapa (48 ans) s'est exprimé au micro de Foot Mercato. Actuellement sans poste, et ce depuis son passage au RWDM, le Brésilien est revenu sur sa période molenbeekoise.

"J'en garde de très bons souvenirs, j'ai rencontré des gens très sympa. J'y ai aussi connu des joueurs qui ont montré qu'ils avaient envie de travailler avec moi. Malheureusement, tout n'a pas été parfait", déclare Caçapa à Foot Mercato.

"Mais c'était une belle expérience dont je vais garder pas mal de choses. Quand je retrouverai un club, j'y mettrai en place des choses que j'ai mises en place à Molenbeek. Et je changerai aussi des choses qui n'ont pas fonctionné", reconnaît l'ancien coach molenbeekois.

"Mais j'en garde un bon souvenir. En tant que jeune coach, on fait des erreurs, mais j'ai aussi fait de belles choses en première partie de saison", estime Caçapa. "Ces choses, je vais les garder. Le reste, j'essaierai de le changer lors de mon prochain projet".

Un prochain projet qui sera probablement loin de John Textor... quoique ? "Ma relation avec John était bonne à l'époque et elle est toujours bonne. Maintenant, c'est vrai que depuis mon départ de Molenbeek, on ne s'est parlé que deux-trois fois, je me suis un peu mis en retrait. Mais s'il me propose quelque chose, je pense que je dirais oui".