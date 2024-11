"Si ça signifie la fin de Tedesco, peut-être doit-on dire merci à Matte Smets..."

Les chiens sont lâchés derrière Domenico Tedesco après les deux défaites de cette trêve internationale. Pour l'ex-Red Flame Justien Odeurs, il faudrait presque se réjouir d'avoir perdu contre Israël.

Le but encaissé en Israël l'a été sur base d'une passe suicidaire de Matte Smets, qui faisait ses grands débuts en équipe nationale. Un moment qu'il attendait, et Smets faisait jusque là un très bon match... mais son erreur a été fatale.

"C'est une passe stupide qui amène ce but. Ne pas relancer plein axe, on apprend à ne pas faire ça dès les Diablotins", souffle Justien Odeurs, ex-Red Flame, dans Het Belang Van Limburg.

Une erreur d'autant plus étonnante que Matte Smets ne nous a franchement pas habitués à cela en club. "On ne le voit jamais de sa part dans ses clubs, où il se distingue justement par son calme et sa précision balle au pied", reconnaît Odeurs.

Cependant, la défaite n'est certainement pas entièrement la faute de Matte Smets. Israël aurait pu marquer, et plus qu'un but, avant son entrée au jeu. De plus, son erreur n'a pas eu de conséquences sur une qualification.

Odeurs va même jusqu'à faire une déclaration osée : "Peut-être devrions-nous même voir les choses positivement : si son erreur signifie la fin définitive de Tedesco en tant que sélectionneur national, alors nous devrions peut-être même remercier Matte Smets", ironise-t-elle.