Les premiers contacts, la manière de travailler de Leko : Jérémy Taravel fait le bilan de ses premiers mois au Standard

Jérémy Taravel seconde Ivan Leko depuis le début de la saison. Les deux hommes semblent bien s'accorder.

Après une expérience à la tête des U18 de l'Union Saint-Gilloise, Jérémy Taravel est devenu adjoint d'Ivan Leko cet été. Les deux hommes ont évolué ensemble à Lokeren il y a plus de dix ans. Le Français connaissait également bien José Jeunechamps pour avoir été son T2 à Virton.

"On a eu un premier contact avec Ivan, il y a eu une rencontre. Puis, on s'est rencontré une deuxième, une troisième fois. On a beaucoup discuté football. Je lui ai expliqué ma vision du rôle d'assistant, il m'a parlé de sa philosophie, de sa manière de travailler" explique Taravel à SudInfo.

La collaboration est fructueuse : "On a des discussions, que ce soit sur le plan tactique, sur les joueurs, individuellement, collectivement, sur l'adversaire. C'est enrichissant : chacun donne son avis. C'est aussi cela sa force : il est à l'écoute de ce que José Jeunechamps ou moi avons à lui dire".

Des ambitions saines

"Ca a matché directement. Je l'aide dans toutes les tâches au quotidien : lui doit être focus sur tout un tas de choses comme la tactique l'adversaire. Avec José, on est peut-être un peu plus proches des joueurs" poursuit-il.

A 37 ans, Jérémy Taravel estime être au bon endroit : "Quand le Standard toque à la porte, on dit oui directement, malgré la situation du club. Parce que ça reste un grand club, parce qu'il y a cette atmosphère, on le voit tous les weekend. J'ai des ambitions pour plus tard, mais je ne brûle pas les étapes. Je sais que je dois aussi apprendre. Le coach est un bon exemple pour moi, il a cette carrière de joueur, d'entraîneur, il a gagné des titres".