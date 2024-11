Un transfert de tous les records : le départ de Kevin Denkey est désormais officiel !

Le Cercle de Bruges a conclu un accord avec le club américain du FC Cincinnati concernant le transfert de Kevin Denkey. Le club belge recevrait un montant total de 16,3 millions d'euros pour l'attaquant.

"L'attaquant togolais de 23 ans restera actif au Cercle jusqu'au 15 décembre, date à laquelle il partira pour un montant record vers la Major League Soccer", a déclaré le Cercle dans un communiqué publié ce jeudi.

Denkey joue pour le Cercle de Bruges depuis janvier 2021 et a marqué pas moins de 62 buts et réalisé 20 passes décisives en 147 matchs. La saison dernière, l'attaquant a explosé et est devenu le meilleur buteur de la Jupiler Pro League avec 27 buts.

En outre, il est devenu le premier joueur du Cercle à remporter le Soulier d'Ébène, désignant le meilleur joueur d'origine africaine de la compétition belge.

Officiel : Kevin Denkey quitte le Cercle de Bruges

Cette saison encore, Denkey continue à se montrer décisif. En Conference League, il a même marqué un triplé lors de la victoire 6-2 contre le FC Saint-Gall. En championnat, il a déjà trouvé le chemin des filets à 7 reprises.

Son dernier match à domicile pour le Cercle de Bruges aura lieu le dimanche 8 décembre, lorsque le club affrontera l'Union. "Le Cercle de Bruges remercie chaleureusement Kevin Denkey pour son engagement au cours des dernières années et se souvient avec fierté de son évolution au sein du club. Le départ du meilleur buteur marque un nouveau chapitre dans sa carrière, avec un avenir en MLS."