Les efforts de Thomas Meunier ont été vains : les Diables perdent un grand talent au profit du Congo

Ngal'ayel Mukau avait un choix à faire entre la Belgique et la République Démocratique du Congo. Depuis quelques jours, le joueur de Lille a tranché, disputant ses premières minutes en sélection.

La saison dernière, les six mois d'Ngal'ayel Mukau à Malines ont peut-être été un peu sous-estimés. Intégré au noyau A par Steven Defour durant l'été, le milieu défensif de 20 ans a dû attendre l'arrivée de Besnik Hasi pour décrocher une place de titulaire.

Une fois installé, il n'a plus quitté l'équipe et a réalisé une deuxième partie de saison remarquable devant la défense, jouant un rôle conséquent dans la remontée du KV. Six mois plus tard, Lille déposait 5 millions pour le recruter.

Aujourd'hui, il fait ainsi partie des jeunes joueurs prometteurs made in Belgium du LOSC en compagnie de Vincent Burlet et Matias Fernandez-Pardo, encadrés par Thomas Meunier. Dans le Nord, Mukau continue de gagner en importance.

La RDC plutôt que la Belgique

Freiné par une entorse en début de saison, il a gagné sa place de titulaire dans l'entrejeu, avec notamment une prestation cinq étoiles sur la pelouse de l'Atletico Madrid. Si l'Anversois a grandi et été formé en Belgique, il dispose également de la nationalité congolaise. Ce qui a poussé Meunier à entrer en campagne pour qu'il choisisse les Diables.

Mais cela n'a pas suffi : Mukaku a été appelé pour la première fois par République Démocratique du Congo et a décroché ses premières minutes de jeu, en montant pour la dernière demi-heure contre la Guinée, avant de s'offrir une place de titulaire contre l'Ethiopie. Il sera donc international congolais et ne représentera pas la Belgique.

Malgré deux défaites sur les deux derniers matchs, la RDC de Chancel Mbemba, Noah Sadiki, Théo Bongonda, Joris Kayembe, William Balikwisha ou encore Edo Kayembe sera bien de la partie à la CAN.