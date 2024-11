Le message très clair de Dirk Kuyt : "Je ne peux pas tout faire tout seul !"

Dirk Kuyt est parvenu à faire remonter le Beerschot en Pro League. Les choses se passent maintenant beaucoup moins bien, mais le Néerlandais garde espoir.

Le Beerschot se trouve actuellement seul à la dernière place de Pro League avec 7 petits points. L'avant-dernier, Courtrai, en compte le double. Pas une situation facile, mais s'en sortir est certainement encore possible.

Avec un tel bilan, il y a peu d'entraîneurs qui survivraient. Mais la direction a toujours eu confiance en Dirk Kuyt, et les choses se passent beaucoup mieux ces dernières semaines.

L'entraîneur s'est maintenant exprimé sur son avenir. "Après cette saison, une évaluation suivra", commence-t-il dans le Nieuwsblad. "Mais en cas de maintien, mon contrat sera prolongé de manière unilatérale. Même en cas de relégation, il y a une chance que je reste."

"Tout dépendra de l'évolution future du club. Nous avons parcouru un long chemin. Mais je vois toujours le potentiel énorme du Beerschot. Le Beerschot est un géant endormi. Ma mission est de ramener ce club en eaux sûres. Dans un premier temps, c'est le maintien", poursuit-il. "Ce serait déjà une sacrée performance après notre début de saison."

"Ensuite seulement, vous pourrez regarder plus loin. Un milieu de tableau stable et à terme même un prétendant au top six : c'est ce vers quoi le Beerschot devrait viser à long terme. Vu l'histoire et l'ampleur du public, je pense que ce n'est pas un objectif irréaliste. Mais tout le monde doit croire en cette histoire. Je suis 'juste' l'entraîneur. Un passant. Je ne peux pas le faire seul", conclut Kuyt.