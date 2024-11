Le coach de l'Ajax donne des nouvelles sur la blessure de Mika Godts

L'entraîneur de l'Ajax, Francesco Farioli, donne des précisions sur la blessure de Mika Godts. Pour rappel, l'ailier belge était sorti sur blessure le 10 novembre dernier face à Twente.

Blessé aux ischio-jambiers, le joueur va revenir petit à petit sur les terrains d'entraînement. "Je pense qu’il reprendra une activité sur le terrain lundi. Mais il faudra encore attendre au moins deux semaines", déclare l’entraîneur en conférence de presse, écrit le NH Sport.

Le jeune talent pourrait donc potentiellement faire son retour pour affronter l'AZ le 8 décembre prochain. Quoi qu'il en soit, son absence globale devrait être d'environ un mois.

Une blessure difficile à accepter pour Mika, car il réalisait un très bon début de saison. En effet, il avait déjà inscrit 6 buts et délivré 5 passes décisives en 20 matchs.

🗣 "Een wedstrijd spelen na een interlandperiode is altijd wat lastiger."



➡ Verder geeft Ajax-coach Francesco Farioli een update over de blessure van Mika Godts en is hij blij met de eerste competitietreffer van Brian Brobbey. #ajapec pic.twitter.com/AE0gcI6RDk