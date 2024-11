Les retrouvailles entre Reno Wilmots et le RFC Liège : "Ca s'est passé deux fois la saison dernière, et maintenant dans l'autre sens"

Le RFC Liège s'est incliné 2-0 au Patro Eisden hier soir. Reno Wilmots, qui a signé dans le Limbourg cet été, a retrouvé ses anciens coéquipiers.

Sans faire de bruit, le Patro Eisden est en grande forme en D1B. L'équipe de Stijn Stijnen compte désormais 23 points, autant que le RWDM, et trois de moins que le duo de tête composé par Zulte Waregem et la RAAL. Elle n'a concédé qu'une seule défaite cette saison, 0-1 contre Zulte.

Contre le RFC Liège, le collectif s'est à nouveau montré assez solide, avec un match assez hâché au menu. Résultat : pas moins de neuf cartons jaunes, dont quatre en cinq minutes.

Une rencontre particulière pour Reno Wilmots, qui est arrivé au Patro en provenance de Rocourt cet été : "Nous sommes très bons depuis quelques semaines", se félicite-t-il pour Het Belang van Limburg.

Pas de pitié envers son ancienne équipe

"On sent la concurrence monter. La confiance est là, les automatismes aussi, et aujourd'hui nous avons été plus efficaces des deux côtés du terrain. La saison dernière, j'ai gagné deux fois avec Liège contre le Patro, maintenant cela fonctionne aussi dans l'autre sens" rigole le milieu de terrain.

Il garde de bons souvenirs des Sang et Marine : "Oui, j'ai passé une bonne saison là-bas, non seulement sur le plan sportif, mais aussi humain. C'est toujours agréable de revoir des personnes avec qui on a vécu des moments sympas".