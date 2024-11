David Hubert voit des opportunités dans les problèmes d'Anderlecht : ce joueur critiqué devra enfin convaincre les supporters

David Hubert tiendra bientôt une conférence de presse afin de préfacer la réception du FC Porto, jeudi. L'entraîneur d'Anderlecht vient d'apprendre qu'il sera probablement privé de Killian Sardella jusqu'en 2025, ce qui pourrait représenter une... opportunité pour le T1.

David Hubert est un homme qui préfère voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le fait de devoir se passer de Killian Sardella pendant plusieurs semaines (lire ici) est bien sûr un coup dur, mais il voit aussi une opportunité pour remettre en forme un autre joueur : Thomas Foket.

Enfin convaincre les supporters

La recrue estivale n'a démarré que cinq fois cette saison, dont une fois seulement en championnat, trois fois en Europa League et une fois en Coupe. Il n'a accumulé que 496 minutes de jeu et pourtant, il est en bonne forme physique depuis le début de la saison. Cela est bien entendu lié à la concurrence de Sardella.

Mais Foket n'a pas non plus brillé dans les matchs qu'il a disputés et l'arrière droit a été fortement critiqué sur les réseaux sociaux par les supporters. Il faut toutefois tenir compte du fait que Foket est toujours un joueur qui s'améliore lorsqu'il enchaîne les rencontres.

Son ancien entraîneur Hein Vanhaezebrouck en avait déjà parlé. Foket a besoin d'être motivé. Et maintenant, il a l'opportunité de l'être. Il ne fait aucun doute que l'ancien Diable Rouge de 30 ans sera titularisé tant que Sardella ne sera pas disponible.

Hubert a besoin de deux bons arrières droits

Cela qui va lui faire du bien. Et David Hubert sait qu'il peut ainsi le préparer pour ce qui promet d'être une saison chargée. Depuis le début de la saison, Foket semble plus lent que par le passé. Son passage dans la trentaine y est pour quelque chose, mais son manque de temps de jeu aussi.

En théorie, il devrait pouvoir parfaitement remplir le rôle de Sardella : il a une bonne passe, est assez offensif pour déborder et peut aussi s'infiltrer. Il revient désormais au Dilbekois expérimenté de reconquérir ses fans.