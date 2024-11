Gros coup dur pour Anderlecht : David Hubert va devoir se passer d'un titulaire important pendant plusieurs semaines !

L'entraîneur du Sporting d'Anderlecht, déjà aux prises avec des absences au sein de son compartiment défensif, va devoir se priver de Killian Sardella pendant plusieurs semaines. L'arrière latéral a été victime d'une déchirure ligamentaire à la cheville.

David Hubert n'a pas encore été laissé tranquille par les blessures depuis son arrivée à la tête de l'équipe première du Sporting d'Anderlecht. Depuis plusieurs semaines, le T1 est toujours privé de Jan Vertonghen, Ludwig Augustinsson, Majeed Ashimeru et Thorgan Hazard, alors que d'autres viennent seulement de faire leur retour.

Le coach principal du RSCA compte donc quasiment ses défenseurs disponibles sur les doigts d'une seule main et a dû réaliser quelques adaptations. Pendant ce temps, il a vu Killian Sardella prendre un rôle de plus en plus important sur le côté droit.

Après son début de carrière plus difficile, lors duquel il a été fortement critiqué, l'arrière droit de 22 ans s'est aujourd'hui imposé comme l'un des meilleurs défenseurs latéraux du pays, à tel point qu'il a pu honorer sa première sélection avec les Diables lors de la récente trêve internationale.

Killian Sardella va passer les prochaines semaines sur la touche

Toutefois, Sardella reste un joueur fragile sur le plan physique, qui a beaucoup enchaîné depuis le début de la saison. Le joueur entièrement formé à Anderlecht compte déjà plus de 1.500 minutes de jeu, réparties en 22 matchs.

Encore titulaire lors du carton des Mauves contre La Gantoise (6-0), Killian Sardella a cependant quitté ses partenaires à la pause, remplacé par Thomas Foket. Une tournante dans l'effectif ? Non, une blessure pour Sardella !

C'est Het Laatste Nieuws qui l'annonce, ce mercredi matin : l'Anderlechtois souffre d'une déchirure ligamentaire à la cheville et va manquer les prochaines semaines de compétition. Un coup dur pour David Hubert, qui n'est pas certain de pouvoir compter sur son arrière droit titulaire avant la fin de l'année civile.