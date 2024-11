Officiel : une ancienne star du Barça devient l'entraîneur de Messi, Suarez, Jordi Alba et Busquets à l'Inter Miami

La réunion des anciens du Barça se poursuit dans la franchise de MLS. Les "quatre fantastiques" de l'Inter Miami vont être entraînés par un ancien coéquipier, Javier Mascherano.

L'Inter Miami est une nouvelle franchise MLS, fondée en 2018, qui a rejoint la Major League Soccer pour la première fois en 2020, sous les ordres du décideur David Beckham, président et co-propriétaire du club.

Dans le fond du classement lors de ses deux premières saisons, l'Inter Miami a pu compter sur l'arrivée de Lionel Messi, puis sur celles de Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets pour prendre des couleurs. Faire venir les quatre anciens fantastiques du Barça fut, tant sur le plan sportif que financier, un coup en or pour Beckham et Miami.

Sur le terrain, "The Herons" sont devenus l'une des équipes les plus redoutables du championnat. Après le premier trophée historique, la Leagues Cup remportée en 2023, l'Inter Miami a remporté, cette saison, son premier Supporters' Shield, trophée décerné à l'équipe ayant remporté le plus de points lors de la saison régulière de la MLS, et s'est assuré une place à la Coupe du Monde des clubs 2025.

Javier Mascherano nommé entraîneur de l'Inter Miami

L'Inter Miami s'érigeait donc en favori pour remporter le tout premier trophée MLS de son histoire, à l'issue des Play-Offs, mais la bande à Messi a été battue dès le premier tour de ceux-ci par Atlanta United, 3-2. Aux États-Unis, cette défaite est décrite comme l'une des plus surprenantes de l'histoire de la MLS.

Cette défaite et cette grande déception a eu un impact majeur sur le club, puisque l'entraîneur argentin Gerardo 'Tata' Martino a été démis de ses fonctions à la suite de celle-ci. Et pour trouver son remplaçant, Beckham a visiblement fait appel aux conseils de Lionel Messi et ses anciens coéquipiers catalans, car c'est une autre ancienne légende du Camp Nou, Javier Mascherano, qui reprend les rênes de l'équipe première. L'ancien défenseur central et international argentin a signé un contrat jusqu'en 2027.