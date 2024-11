Vincent Kompany a su changer les choses et le Bayern n'a plus encaissé depuis sept (!) matchs : l'entraîneur belge a dévoilé une partie de son plan

Sept clean-sheets consécutifs : depuis sa défaite face au FC Barcelone, le Bayern Munich n'a plus concédé le moindre but et s'est imposé pour la septième fois de rang face au Paris Saint-Germain, ce mardi soir. Vincent Kompany était naturellement satisfait, mais ne voulait pas penser au classement.

Le Bayern avait commencé sa saison sur les chapeaux de roue, avant de connaître un très léger coup de mou. Mais depuis leur défaite à Barcelone (4-1), les Bavarois sont sur une série de sept succès de rang... sans avoir concédé le moindre but.

Ce mardi soir, les hommes de Vincent Kompany se sont payés le scalp du PSG, en Ligue des Champions (1-0). Au micro de Peter Schmeichel et de CBS, après la rencontre, Kompany évoquait les adaptations qu'il a réalisées depuis cette défaite face aux Catalans.

Vincent Kompany a su changer les choses

"La meilleure chose qu'on a faite aujourd'hui, c'est le pressing sur le PSG. Mais il faut toujours choisir ses moments. On a réalisé quelques adaptations après le match contre le Barça, certains positionnements individuels, ou des habitudes."

"On veut voir tout le monde compact, peu d'espace entre les lignes, on veut forcer l'adversaire à défendre sur un côté avant de changer d'aile et les attaquer. Ces principes restent, mais on tombe parfois contre une meilleure équipe, on perd et on apprend de ça. L'important est de rester solide mentalement après ces défaites."

Si le Bayern veut le top 8, un 9/9 sera obligatoire

Grâce à cette victoire, le Bayern Munich est remonté à la 11e place, en Ligue des Champions, avec neuf points. Les Bavarois devront encore défier le Shaktar dans la Veltins-Arena de Schalke, se rendre à Feyenoord et recevoir le Slovan Bratislava. Le 9/9 est clairement accessible pour les troupes de Kompany.

"J'essaye de ne pas trop y penser. Je ne regarde pas le classement, le plus important est de se concentrer sur le nombre de matchs qu'on doit gagner. Trois pour aller aux barrages, environ six pour rejoindre le top 8."