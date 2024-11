Un jeune brugeois était inconsolable après l'égalisation du Celtic : "Il risque d'avoir encore la tête basse à l'avenir"

Un moment marquant après l'égalisation du Celtic contre le Club de Bruges. Kyriani Sabbe est venu réconforter son coéquipier Joaquin Seys, qui ne s'estimait pas tout blanc sur le but de Daizen Maeda.

Joaquin Seys en avait gros sur la patate. Malgré une très solide prestation, c'est lui qui laisse Daizen Maeda frapper sur le but égalisateur du Celtic. Le jeune arrière droit, âgé de seulement 19 ans, est connu pour sa capacité à s'auto-critiquer, mais selon les analystes Nicolas Lombaerts et Marc Degryse, il ne devrait pas prendre cela trop à cœur.

“Seys ne devrait pas être trop critique envers lui-même", a commencé Nicolas Lombaerts dans le studio de VTM. “Il n'a pas pu anticiper le mouvement de Maeda, qui a ensuite parfaitement placé le ballon dans le coin. Ce genre de buts est presque inévitable. S'il se sent mal après des buts comme ça, il risquera d'avoir souvent la tête basse à l'avenir."

Une dose d'expérience supplémentaire pour Joaquin Seys

Marc Degryse ne voit également aucune raison pour le jeune défenseur de se sentir coupable. “Ce n'est vraiment pas à cause de Seys que le Club de Bruges ne gagne pas. C'était juste un superbe but. Comment Maeda bat encore Mignolet depuis cet angle, c'était réellement une frappe parfaite. Seys ne doit pas trop se tourmenter sur ce genre de moments.”

Cependant, Degryse souligne l'importance de l'autocritique, qui caractérise des joueurs comme Seys et De Cuyper. “Je préfère que les garçons soient critiques et réalisent qu'ils ont des points à améliorer plutôt que de s'enflammer après un bon match. Seys a la bonne mentalité et c'est un grand avantage pour son développement.”

L'image de Sabbe réconfortant Seys montre aussi, selon les analystes, la cohésion au sein de l'équipe. “C'est beau de voir comment ces garçons se soutiennent mutuellement, même dans les moments difficiles", conclut Degryse.