Le Club de Bruges réagit fermement aux propos très sévères de Dedryck Boyata sur sa situation

Dedryck Boyata a raconté pour la première fois son histoire jeudi sur Sporza. Le FC Bruges a réagi aux propos sévères de son joueur.

Dedryck Boyata n'a plus joué de match avec le Club Bruges depuis février. Le défenseur n'est pas parti cet été, alors qu'il savait qu'il ne serait plus dans les plans des Blauw & Zwart. Il a raconté sa version des faits sur Sporza.

"En août, le Club m'a clairement indiqué que je devais partir. Je savais que ce serait difficile de trouver un nouveau club car j'avais très peu joué", commence-t-il sur Sporza. "Lors de la première offre, le Club m'a proposé de résilier mon contrat moyennant une compensation de 20 %. J'ai refusé cette proposition, car je voulais rester en Belgique".

"Je ne voulais pas partir à l'étranger à nouveau. Etre proche de ma famille était en fait la raison pour laquelle je suis revenu. Mon fils venait de retourner à l'école, et je ne voulais pas les emmener à l'étranger à nouveau lui et ma femme", explique Boyata.

Bruges se défend

Mais le Club aurait modifié sa proposition, car ils voulaient vraiment le voir partir. Son salaire est en effet très élevé. "Des semaines se sont écoulées et ce n'est que le 12 septembre - le marché des transferts en Belgique était déjà clos - que nous avons eu un nouvel accord sur la résiliation du contrat. Le Club a alors proposé de me compenser de 55 à 60 %". Une offre refusée, là encore.

Le Club Bruges a depuis pris connaissance de l'interview et a réagi à son tour sur Sporza. "Le Club a été très clair concernant la situation de Dedryck cet été : il n'y a pas de futur au Club, nous voulons trouver ensemble une solution et dans le but de trouver un nouveau club, nous l'avons laissé s'entraîner tout l'été avec l'équipe première et même jouer des matchs amicaux".

"Lorsqu'aucun club n'est venu, nous lui avons proposé 2/3 de son salaire annuel pour être joueur libre. Dedryck a refusé et depuis, il s'entraîne 5 jours par semaine avec un mélange d'entraînement individuel dans des conditions professionnelles et d'entraînement collectif avec le Club NXT. Pendant ce temps, son contrat est respecté comme pour tout employé", conclut le FC Bruges.