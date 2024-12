La Gantoise fait encore du surplace et voit l'Union Saint-Gilloise revenir à sa hauteur

Westerlo accueillait La Gantoise à l'occasion de la 16e journée de JPL. Une partie qui était lancée par Matija Frigan, auteur de l'ouverture du score au quart d'heure de jeu suite à un contre rapide.

La Gantoise poussait pour égaliser, mais le but de Gandelman était annulé par la VAR en raison d'un hors-jeu (38e). Mais leurs efforts étaient récompensés peu après, avec un penalty était accordé suite à une faute du gardien Van Langendonck sur Gandelman. Max Dean prenait la responsabilité d'égaliser (42e).

Après le repos, Momodou Sonko (47e) mettait les Buffalos aux commandes, inscrivant son premier but en Jupiler Pro League à la suite d'une belle combinaison. Les occasions se sont ensuite succédées, cette fois les Campinois menés poussaient pour faire sauter le verrou.

Et il fallait attendre les derniers instants pour voir Westerlo égaliser. Sayyadmanesh (88e) faisait exploser le Kuipje et ponctuait une partie animée.

𝙎𝙤𝙣𝙠𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤𝙤 🫶



