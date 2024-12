Un délai presque inespéré : l'entraîneur de l'Ajax annonce une bonne nouvelle concernant la blessure de Mika Godts !

Bonne nouvelle venue d'Amsterdam. Un petit peu moins d'un mois après sa blessure, Mika Godts est déjà très près du retour, avec l'Ajax. Une nouvelle confirmée par son entraîneur, Fransesco Farioli, en conférence de presse.

Victime d'une blessure à l'ischio, Mika Godts n'a plus joué depuis début novembre sous les couleurs de l'Ajax Amsterdam. Un léger coup d'arrêt pour le jeune Belge titulaire, qui comptait déjà six buts et cinq passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison.

Si l'on s'attendait à ce que l'absence du Diablotin de 19 ans puisse prendre jusqu'à six semaines, son entraîneur, Fransesco Farioli, a annoncé une bonne nouvelle lors de la conférence de presse précédant la rencontre prévue ce mercredi soir entre l'Ajax et le FC Utrecht, match remis de la 5e journée d'Eredivisie.

"Mika est sur le retour. Il a pu s'entraîner partiellement depuis quelques jours et cette semaine, il a repris l'entraînement collectif. Notre objectif est qu'il puisse intégrer le groupe dimanche."

En fin de week-end, c'est un déplacement difficile qui attend les Ajacides sur la pelouse de l'AZ Alkmaar, actuel sixième du championnat et légèrement distancé par rapport au top 4.

Une rencontre qui pourrait donc permettre à Mika Godts de retrouver du temps de jeu, une semaine avant la rencontre cruciale des Amstellodamois dans leur bataille pour le top 8, en Europa League, contre la Lazio Rome.