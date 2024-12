"Désormais, je peux contribuer à la réalisation des rêves de mes enfants" : un ancien Champion de Belgique et chouchou de Michel Preud'Homme tire sa révérence

Claudemir raccroche les crampons. Il était retourné dans le championnat brésilien voici un an.

"Dans les divisions inférieures du Brésil, c'est très difficile à cause des mauvaises infrastructures et des mauvaises conditions du terrain, c'est pourquoi j'ai choisi de mettre fin à ma carrière. Maintenant, je peux être plus proche de la famille et contribuer à la réalisation des rêves de mes enfants" : Claudemir a confirmé au média danois Tipsbladet qu'il mettait un terme à sa carrière.

En janvier 2015, le Club de Bruges avait été le chercher du côté du FC Copenhague. En deux ans et demi, il s'est très vite fait apprécier du Jan Breydelstadion.

Un joueur très discipliné devant la défense

Michel Preud'Homme en a fait un pion quasiment incontournable de l'entrejeu. Claudemir a disputé 88 matchs (4 buts et 13 assists).

En 2017, il a quitté Bruges pour Al-Ahli, riche d'un titre de Champion de Belgique, d'une Coupe et d'une Supercoupe, toutes remportées sous les ordres de MPH.

Claudemir a ensuite poursuivi sa route à Braga, Sivassor, Vizela et puis dans le championnat croate avant de retourner au Brésil.