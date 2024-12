Ancien joueur du Standard, Leicester City et Brighton, il combine aujourd'hui le football avec un autre sport bien particulier

Le joueur avait impressionné tant dans notre pays qu'à l'étranger, surtout en Angleterre. Après sa carrière pro, il est de retour chez nous où il reste actif dans le football amateur.

Anthony Knockaert a commencé sa carrière en France à Guingamp, après être notamment passé chez les jeunes de Mouscron. Il a ensuite passé quelques saisons à Leicester City dans les divisions inférieures du football anglais, puis rejoint le Standard en 2015.

Il avait laissé une forte impression à Sclessin, tant sur le terrain qu'en dehors. Six mois plus tard, il quittait déjà les bords de Meuse pour signer en Angleterre, à Brighton & Hove Albion. Ensuite, il a également connu des passages à Fulham, Nottingham Forest, Volos (Grèce), à Huddersfield et à Valenciennes.

Retour à Mouscron

L'été dernier, Anthony Knockaert avait annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle. Mais cela ne signifie pas qu'il a complètement raccroché ses crampons. En effet, il a choisi de se lancer dans une nouvelle aventure, en amateur, au Stade Mouscronois.

Le Français a été présenté l'été dernier au sein de l'équipe qui perpétue l'héritage de l'Excel Mouscron au stade du Canonnier et qui a été promue en première provinciale.

Cap vers les niveaux nationaux ?

Actuellement, le Stade Mouscronnois est bien classé au sein du football hennuyer, et un retour au niveau national pourrait donc tout à fait se matérialiser pour Knockaert et ses coéquipiers.

Entre-temps, à côté du football, le joueur a également une autre passion bien particulière qu'il pratique également à Mouscron : la pétanque. L'équipe A de son club a été sacrée championne de Belgique la saison dernière et fait partie de l'élite du pays. Knockaert évolue actuellement dans l'équipe B de Mouscron.

La pétanque comme hobby

Celle-ci est inscrite dans l'aile flamande et joue donc en Flandre orientale, en division d'honneur, il s'agit du niveau entre national et provincial dans le monde de la pétanque.

Il ne peut, évidemment, pas toujours jouer car cela dépend du programme de son équipe de football. Mais il semble prendre beaucoup de plaisir, c'est là le principal, et nous lui souhaitons beaucoup de succès.