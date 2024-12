C'est fait ! Charleroi va réaliser le quatrième transfert entrant le plus cher de son histoire en janvier

L'option d'achat d'Aiham Ousou a été levée à Charleroi. Il a en effet disputé le nombre de matchs suffisant pour activer la clause.

Cet été, Charleroi s'est fait prêter Aiham Ousou en provenance du Slavia Prague. Le défenseur central syrien n'a pas mis longtemps à s'imposer dans l'arrière-garde : il est entré dans l'équipe il y a dix matchs et n'a plus manqué une minute depuis.

Une montée en puissance qui n'est pas sans conséquence : SudInfo révèle qu'Ousou a désormais le nombre de matchs disputés requis pour que l'option d'achat soit levée.

Un bel effort financier

Cet hiver, il ne retournera donc pas à Prague : Charleroi déboursera 1,8 million pour le transférer définitivement. Il est désormais lié aux Zèbres jusqu'en 2028.

Mettre près de deux millions pour un joueur n'est pas anodin pour Charleroi : Ousu sera ainsi le quatrième transfert entrant le plus cher de l'histoire du club. Seuls Adem Zorgane (2 millions), Dodi Luebakio (2,6 millions) et Victor Osimhen (3,5 millions) ont coûté plus.

Depuis son arrivée au Mambourg, l'international syrien a fait beaucoup de bien à la défense du Sporting, qui avait enregistré plusieurs départs cet été.