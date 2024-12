Le nouveau derby limbourgeois promet du spectacle : "Il y a un gros sentiment de revanche ici"

Fraîchement qualifiés en coupe de Belgique, Genk et STVV se recroiseront pour un billet vers le dernier carré de la compétition. Un derby qui s'annonce chaud, comme l'ont démontré les récentes confrontations.

STVV et Genk vont bientôt s'affronter à nouveau, la partie est programmée pour le mois de janvier. Le week-end dernier, les deux clubs limbourgeois ont partagé la mise au terme d'une rencontre entâchée d'une égalisation du Racing, qui a fait couler pas mal d'encre.

L'équipe locale a joué un très bon match et était sur le point de l'emporter 2-1, jusqu'à ce que Bangoura marque le but de l'égalisation dans les dernières minutes. Le but a été inscrit de la main, mais la VAR n'a pas refusé le but vu que les images n'étaient pas assez nettes.

"Nous attendons avec impatience ce nouveau duel face à Genk. Le derby de dimanche a été une belle publicité pour le football limbourgeois et nous voulons revivre une telle journée. Cette fois-ci, j'espère un résultat positif. Après l'égalisation contestée, il y a un gros sentiment de revanche ici. C'est l'affiche dont beaucoup de nos supporters ont rêvé", a déclaré David Meekers, président de STVV, dans les colonnes d'Het Belang van Limburg.

Dans le camp d'en face, le président de Genk, Peter Croonen, a également fait part de sa réaction à ce tirage dans Het Belang van Limburg : "J'aurais préféré croiser STVV qu'en finale, afin d'assurer que la coupe aille au Limbourg. Nous avions également espéré un match à domicile, mais c'est comme ça. Celui qui veut aller au Heysel doit être prêt à franchir tous les obstacles."

D'ici là, STVV devra d'abord se concentrer sur ses rencontres face à La Gantoise, Anderlecht, Charleroi puis le Cercle pour ponctuer l'année 2024.