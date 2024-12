Michel-Ange Balikwisha de retour aux affaires mais un nouveau problème surgit : "C'est un fameux coup dur"

Après sa longue absence, Michel-Ange Balikwisha est désormais prêt à faire sa réapparition. Mais la conférence de presse de Jonas De Roeck a également apporté son lot de mauvaises nouvelles.

L'Antwerp a arraché sa qualification en coupe contre Courtrai (après tirs au but), la joie était grande dans les rangs du Matricule 1 suite à cette qualification. Cependant, le cas de Christopher Scott apportait son lot d'inquiétudes.

Avant même le début de la série de tirs au but, l'Allemand rentrait au vestiaire en raison d'une vilaine blessure. Ce dernier était sévèrement touché aux ischio-jambiers comme le rapporte Gazet van Antwerpen.

"Scott ne devra pas être opéré, mais il sera à nouveau absent pendant plusieurs mois. C'est une qualification extrêmement amère, un fameux coup dur", évoquait Jonas De Roeck en conférence de presse à propos du jeune produit du Bayern Munich, qui avait déjà été sur la touche pendant une longue période.

Heureusement, il y avait également des bonnes nouvelles pour De Roeck qui parviennent de l'infirmerie du Bosuil : Michel-Ange Balikwisha est à nouveau prêt à reprendre du service. Le week-end dernier, il avait effectué un test rassurant en évoluant avec la jeune garde.

Le joueur offensif s'entraîne à nouveau à plein régime et pourra être utilisé dimanche, lors de la visite du Sporting Charleroi. Il est fort probable que Balikwisha fasse partie de l'équipe. Ces dernières semaines, Jelle Bataille, Denis Odoi et Jaïro Riedewald ont également effectué leur réapparition. Il ne reste plus que Mahamadou Doumbia sur la touche, ce dernier souffre du dos.