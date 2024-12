Un départ hivernal pour Kasper Dolberg ? Le buteur danois s'exprime enfin ouvertement sur le sujet !

Kasper Dolberg est devenu une véritable machine à marquer au RSC Anderlecht, qui lui doit en bonne partie sa bonne forme récente. Mais le Danois intéresse de nombreux clubs.

Contre Westerlo, Kasper Dolberg a une fois de plus inscrit un doublé. Le Danois, qui n'avait marqué qu'une seule fois cette saison sous Brian Riemer, est véritablement transfiguré sous David Hubert, avec déjà 15 buts inscrits depuis le changement d'entraîneur.

Riemer, désormais sélectionneur du Danemark, a laissé entendre que si le buteur continuait sur cette lancée, il risquait fort de quitter Anderlecht cet hiver. Mais l'attaquant ne l'entend pas de cette oreille. "Je ne m'en préoccupe pas pour l'instant", affirme-t-il dans La Dernière Heure.

"Un transfert en hiver, ce n'est pas l'idéal. Je suis très heureux ici et je ne vais pas jeter ça aux orties. Je préfère être heureux ici que prendre le risque de signer dans un club où je me sentirais moins bien", explique Dolberg, qui a retrouvé le bonheur dans sa vie personnelle après des années difficiles à Nice et Séville.

Bien sûr, cela ne veut pas dire que l'été prochain, Anderlecht pourra conserver son serial buteur. "Je n'ai pas de plan de carrière, vraiment pas. On m'a toujours dit que c'était nécessaire, mais le monde du football est tellement imprévisible", rappelle-t-il.

Actuellement, Dolberg a un objectif : gagner des titres avec le RSCA. "C'est ce qui compte dans le football. Personnellement, je serai déçu si, dans dix ans, je regarde en arrière sur ma période anderlechtoise et que je réalise que je n'ai pas remporté de trophée ici", conclut le Danois.