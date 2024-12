Tout va bien pour le Bayern et Kompany : une prolongation en vue ?

Le Bayern de Munich tourne à plein régime depuis l'arrivée de Vincent Kompany. Le club bavarois pourrait prochainement prolonger un joueur très important.

Le Bayern est actuellement leader de Bundesliga avec 33 points - 10 victoires, 3 nuls et aucune défaite. Si cela a été plus compliqué en Ligue des Champions, le club est actuellement 13e et peut envisager de passer l'hiver européen.

Le travail du nouveau coach, Vincent Kompany, a été salué. Remplaçant de Thomas Tuchel, le Belge est parvenu à donner un nouvel élan à son équipe.

Le Bayern veut s'appuyer sur un noyau pléthorique afin de remporter à nouveau des titres. Cela passera par des transferts bien sentis, mais également par prolonger des cadres de l'effectif.

Comme l'explique Sky Sports, le Bayern Munich serait en très bonne voie pour prolonger le contrat d'Alphonso Davies. Le Canadien est pourtant suivi par Manchester United et rêve de rejoindre le Real Madrid.

Alors qu'on relayait une situation conflictuelle entre les deux camps, la direction du Bayern serait d'accord de s'aligner sur les prétentions salariales de Davies. Il pourrait prolonger son contrat jusqu'en juin 2029.