Un duo d'attaque 100% wallon, un Unioniste, un Mauve, un Brugeois... : une équipe-type très variée !

Notre équipe-type compte pas moins de 8 équipes différentes, et ce sont les équipes wallonnes qui tirent leur épingle du jeu - pour une fois, serait-on tenté d'ajouter. Deux Rouches, deux Zèbres, un Mauve, une Gazelle, un Unioniste... : voici l'équipe du week-end !

Gardien de but

Pas un grand week-end pour les portiers, même si Simon Mignolet a par exemple encore une fois été solide et que Nick Shinton est loin d'avoir été mauvais contre Anderlecht. Mais rendons hommage à Anthony Moris : sa saison avait démarré de façon compliquée, mais le capitaine semble apaisé et ce n'est pas un hasard si cette forme correspond à un peu plus de sérénité à l'Union. Il a réalisé quelques arrêts décisifs au Cercle de Bruges.

Défenseurs

Dans l'axe, deux défenseurs rugueux et très costauds : Fede Ricca a été solide derrière face au Standard et a surtout jailli en toute fin de rencontre pour aller chercher un point. De son côté, Jan-Carlo Simic s'impose comme le leader de la défense d'Anderlecht, et ce alors qu'il a 15 (!) ans de moins que son compère Zanka.

© photonews

Sur les flancs, il y a du choix mais côté gauche, pas de doute, c'est Maxim De Cuyper, auteur d'un but et d'une passe décisive, qui s'impose comme notre latéral. À droite, on a longtemps hésité entre le très bon match de Foket et celui de Jérémy Petris, mais le retentissant résultat carolo nous a fait opter pour ce dernier.

Milieux de terrain

Quand on vous dit que sur les flancs, il y avait du choix : deux de nos milieux de terrain sont en réalité des pistons qui auraient pu être placés un cran plus bas. La grande forme d'Ilay Camara avec le Standard lui vaut d'être notre milieu gauche. Sur l'autre flanc, Zakaria El Ouahdi a encore impressionné avec le KRC Genk.

© photonews

Dans le coeur du jeu, soulignons la belle performance du duo algérien Titraoui-Zorgane au Bosuil, mais c'est encore l'excellent Patrick Hrosovsky, auteur d'un doublé, qui s'impose. À ses côtés, un excellent Mathias Delorge qui a été le métronome de La Gantoise contre Saint-Trond.

Attaquants

Ce n'est pas souvent arrivé cette saison (voire jamais), mais notre duo d'attaque sera... 100% wallon. Nikola Stulic est incontournable : le Serbe de 23 ans est-il l'attaquant que Rik De Mil se cherchait depuis si longtemps, lui qui a même dû se contenter de jouer en D1 ACFF par moments cette saison ? Son doublé au Bosuil a permis aux Zèbres de s'offrir un succès retentissant.

© photonews

Enfin, Andi Zeqiri aurait pu lui aussi porter le maillot de Charleroi cette saison mais a opté pour le Standard, et tout le monde s'en réjouit à Liège. Le Suisse a encore marqué, et sa connexion avec Ilay Camara est l'atout n°1 d'Ivan Leko. Dommage, ces buts encaissés en fin de match...