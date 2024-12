Ils devront faire mieux que le week-end dernier : voici les arbitres désignés pour la 18e journée de Pro League !

L'égalisation de Louvain au Standard, la faute de main de Jorne Spileers, la non-exclusion de Carlos Cuesta, sans parler de l'exclusion de Zakaria Atteri (RFC Liège) en Challenger Pro League, et d'autres : le corps arbitral a, une nouvelle fois, été décrié après la 17e journée de Pro League.

Dans sa traditionnelle vidéo du lundi, Jonathan Lardot a, comme souvent, reconnu plusieurs erreurs d'arbitrage. Les hommes en jaune devront faire mieux, ce week-end.

C'est Wim Smet qui ouvrira le bal, vendredi soir, lors de Malines - Antwerp. Samedi, Nathan Verboomen sera en charge de Beerschot - Standard, avec Wesli De Cremer dans la VAR, alors que Nicolas Laforge dirigera Louvain - Charleroi.

Dimanche, le choc de cette 18e journée, entre le Club de Bruges et le Racing Genk, sera arbitré par Jasper Vergoote, avec Erik Lambrechts depuis Tubize.

Kevin Van Damme sera, quant à lui, en charge d'Union - Westerlo avec Lawrence Visser dans la VAR, tandis que Saint-Trond - Anderlecht sera dirigé par Lothar D'Hondt, avec Wesli De Cremer dans la VAR.

