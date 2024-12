La Pro League officialise aussi : voici le classement modifié de la Challenger Pro League suite au forfait général de Deinze

La mauvaise nouvelle de la semaine a désormais été confirmée par la Pro League : Deinze est déclaré en faillite. La Pro League a annoncé la nouvelle et officialisé le classement modifié.

Le forfait de Deinze, officialisé ce mercredi à la suite de l'audience du club flandrien devant le tribunal des entreprises de Gand, aura des répercussions sur le classement de la Challenger Pro League. Tout d'abord, le SK Deinze sera par défaut le dernier au classement en D1B.

La Pro League a officialisé le classement modifié de Challenger Pro League, que nous vous avions déjà révélé ce mardi en annonçant en exclusivité (lire ici). Un classement qui voit la RAAL perdre 3 points, Zulte Waregem perdre un point - ce qui change les choses en tête du classement puisque les Loups ne sont désormais plus premiers ex-aequo.

En bas de classement, Seraing, Liège et les Francs Borains perdent les trois points acquis face au SK Deinze, au contraire du RSCA Futures et du Jong Genk qui s'étaient inclinés - et ne perdent donc pas de points.

Le classement de la Challenger Pro League :

1) Zulte-Waregem - 31

2) RAAL La Louvière - 29

3) RWDM - 24

4) Patro Eisden - 24

5) Club NXT - 22

...

9) AS Eupen - 15

10) RFC Liège - 13

11) RSCA Futures - 13

12) Lokeren-Temse - 12

13) RFC Seraing - 11

14) Francs-Borains - 10

15) Jong Genk - 10

16) Deinze - FFG