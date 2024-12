(Exclusif) La faillite du SK Deinze va devenir officielle... malgré un incroyable retournement de situation : le bas de tableau de la Challenger Pro League totalement chamboulé !

C'est terminé pour le SK Deinze. Selon les informations de Walfoot.be, le juge en charge du dossier devrait prononcer, mercredi, la faillite du club. Un curateur de dettes va être nommé.

Ce mardi 10 décembre 2024 à 11 heures, les administrateurs du KMSK Deinze avaient rendez-vous au tribunal des entreprises de Gand afin de plaider la survie du club. Lors de la précédente session du 26 novembre, le Matricule 818 avait réussi, avec l'aide de l'avocat Walter Van Steenbrugge et des administrateurs Pieter Huyghe et Benny Goossens, à obtenir un report de deux semaines. Une bouée de sauvetage seulement temporaire.

C'est bel et bien terminé pour le SK Deinze

Selon les informations de Walfoot.be, le juge chargé du dossier devrait bien prononcer, ce mercredi, la faillite du club de Challenger Pro League suite au rendez-vous de ce mardi... bien qu’une lettre d'intention venue d'une société américaine restée anonyme est arrivée sur la table des dirigeants de Deinze lundi soir, promettant l'investissement du million d'euros tant recherché dans "les prochains jours".

Toutefois, toujours selon nos sources, les administrateurs du SK Deinze présents ce mardi matin au tribunal n'ont... pas mentionné au juge l'arrivée de cette lettre d'intention, et donc la possibilité d'une reprise par un investisseur extérieur. L'avenir du club sera donc jugé sans cette nouvelle information.

L'espoir est resté jusqu'au bout

En effet, le KMSK Deinze avait besoin du montant attendu instantanément et n'a pas souhaité engager des discussions plus avancées avec la société américaine, ne jugeant pas son offre "100% concrète". Par ailleurs, cette dernière, souhaitant savoir où elle mettait les pieds, a voulu consulter les comptes bancaires du club et les documents de comptabilité... que personne n'a été en mesure de fournir du côté du repreneur initial Doudou Cissé (AAD Invest Group).

Sauf retournement incroyable de situation ces prochaines heures, la faillite du KMSK Deinze devrait donc être prononcée, ce mercredi. Le club 10e de Challenger Pro League, qui allait subir un nouveau retrait de trois points et se retrouver à douze unités, s'arrête donc là et n'affrontera évidemment pas Eupen, samedi, tandis qu'un curateur de dettes sera nommé dans les prochains jours.

Voilà toute la Challenger Pro League, ainsi que la bataille pour le maintien, chamboulée, puisque le RFC Seraing, le RFC Liège, les Francs-Borains, le RWDM, le Patro-Eisden et la RAAL vont perdre leurs trois points acquis face à Deinze.

De leur côté, le Jong Genk et le RSCA Futures, battus par Deinze, ne perdent rien. En haut de tableau, Zulte-Waregem ne se verra retirer qu'une unité.

Le classement de la Challenger Pro League :

1) Zulte-Waregem - 31

2) RAAL La Louvière - 29

3) RWDM - 24

4) Patro Eisden - 24

5) Club NXT - 22

...

9) AS Eupen - 15

10) RFC Liège - 13

11) RSCA Futures - 13

12) Lokeren-Temse - 12

13) RFC Seraing - 11

14) Francs-Borains - 10

15) Jong Genk - 10

16) Deinze - FFG