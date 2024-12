Déjà un joli renfort hivernal pour La Gantoise avec un joueur à plus de 100 matchs en Pro League

La Gantoise s'est déjà renforcée en vue de la seconde partie de saison. L'ancien du Cercle de Bruges Leonardo Lopes s'est engagé avec les Buffalos.

Un joueur libre et donc gratuit à plus de 100 matchs en Jupiler Pro League ? C'est assez rare, et La Gantoise en a profité. Les Buffalos ont en effet annoncé ce vendredi la signature de Leonardo Lopes (26 ans), libre depuis juillet dernier et la fin de son contrat au Cercle de Bruges.

Lopes, milieu défensif formé en Angleterre, avait signé au Cercle en 2020. Il s'est engagé à la Planet Group Arena jusqu'en 2028. Une belle affaire car le Portugais est évalué à 3 millions d'euros sur Transfermarkt et était un pilier des Groen & Zwart.

En quatre saisons avec le Cercle, Leonardo Lopes a en effet disputé 120 matchs (5 buts, 8 passes décisives dont plus de 100 en Jupiler Pro League. Une belle expérience qui se mettra désormais au service de Wouter Vrancken.

"Leonardo Lopes correspond parfaitement à ce que nous cherchions. C'est un joueur dynamique avec une présence athlétique impressionnante. C'est le type de milieu défensif que nous n'avions pas encore", se réjouit Arnar Vidarsson, directeur sportif de La Gantoise, sur le site officiel du club.

Leonardo Lopes ne devrait toutefois pas entrer en action avec les Buffalos avant la reprise au mois de janvier, précise toutefois La Gantoise dans son communiqué.