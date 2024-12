Héros de l'Union, il n'a pas su contenir sa joie : "Des cartons jaunes comme ça, je veux bien en prendre 20 !"

L'Union SG a remporté jeudi soir une victoire de 2-1 contre l'OGC Nice en Europa League. Franjo Ivanovic a délivré les siens à la toute dernière minute.

Ça n'a pas été facile pour l'Union, mais il est rapidement devenu clair que les Bruxellois pouvaient viser la victoire contre Nice. Sur un mauvais terrain au Stade Roi Baudouin, cela s'est concrétisé, mais seulement très tardivement.

Franjo Ivanovic a ouvert le score vers la demi-heure de jeu, mais juste avant la mi-temps, Nice est revenu à égalité. Les deux équipes se dirigeaient vers un match nul jusqu'à ce qu'Ivanovic marque le but de la victoire à la 93e minute.

"Je voulais que les fans attendent jusqu'à la fin pour rendre l'explosion de joie aussi grande que possible", a plaisanté l'attaquant après coup selon le Nieuwsblad. "Nous avons encore raté beaucoup d'occasions, mais nous y avons toujours cru."

L'Union a effectivement eu suffisamment de chances pour faire la différence plus tôt. "Après ce deuxième but, je me suis précipité comme un fou vers le public. C'est là que j'ai atteint ma plus grande vitesse du match. Je savais que j'allais recevoir un carton jaune, mais je suis prêt à en prendre vingt de cette façon."

"C'était presque une soirée frustrante pour nous, où nous avons laissé passer trop d'occasions. Maintenant, nous avons inversé la tendance et cela nous donne un double boost", conclut-il.