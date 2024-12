Le beau geste de l'Union Saint-Gilloise qui soutient Zanka, ciblé par des propos racistes

La belle soirée du Sporting d'Anderlecht à l'Eden Arena du Slavia Prague a été gâchée par l'attitude d'un joueur tchèque : le RSCA a affirmé via un communiqué qu'un joueur, qui n'a pas été nommé, aurait adressé des propos racistes à Mathias "Zanka" Jorgensen.

Le Slavia Prague s'est rapidement défendu, affirmant que le joueur, qui serait en réalité Tomas Chory, n'aurait tenu "aucun propos raciste" et répétant "condamner le racisme depuis longtemps via des programmes de prévention au sein du club".

Ce n'est pourtant pas une première pour le Slavia, dont un joueur, Ondrej Kudela, avait été lourdement sanctionné pour racisme en 2021 après un match contre les Rangers. De nombreux débordements en tribunes ont également déjà été dénoncés.

From the heart of this multicultural city, we stand together in condemning racism in all its forms. We support Mathias Jørgensen after the abuse he endured last night in Prague.



In football there's no room for discrimination, the only colour we see are shirt colours. pic.twitter.com/a0TSnah8ga