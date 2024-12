Les Niçois complètement désabusés après la défaite face à l'Union : "Ça fait chier..."

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée face à l'OGC Nice ce jeudi en Europa League. Pour l'équipe française, cette défaite fait mal...

Tandis que l'Union Saint-Gilloise vient de faire un grand pas vers sa survie en Europa League, l'OGC Nice a par contre essuyé un très gros coup dur.

Les Niçois étaient logiquement très déçus. Un sentiment que l'on perçoit lors de l'interview de Sofiane Diop en après-match, au micro de La Dernière Heure.

"Ça nous pendait au nez depuis un petit moment. Ils ont eu énormément d'occasions. Nous, on en a eu peu, mais on en a eu une grosse. On a chuté. Ça fait chier, parce qu'on était venus pour gagner, clairement."

"On fait abstraction de tout ce qu'il y a à côté. On va remettre la faute sur le terrain, les blessés. Il y avait juste un mot d'ordre : la victoire. Mais on a échoué, tout simplement. On a subi. Marcin (Bulka) nous a sauvés plusieurs fois. À la fin, ce qui fait le plus mal, c'est de prendre un but en temps additionnel."

Nice est désormais dans une situation très délicate et est au bord de l'élimination. "Je ne regarde pas forcément le classement. On prend match par match. Je ne sais pas qui regarde ça. Le staff, les supporters, nous, on est focalisés sur le terrain. On sait que chaque match, il faut le gagner. On a manqué seulement la victoire. Ca fait chier, désolé."