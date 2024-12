Un adversaire de l'Union Saint-Gilloise ce jeudi n'aurait pas 20 ans mais en réalité... 24 ans !

Youssoufa Moukoko était titulaire contre l'Union Saint-Gilloise ce jeudi avec l'OGC Nice. Mais le Camerounais prêté par le Borussia Dortmund ne serait en réalité pas le phénomène de précocité que l'on pensait...

On se rappelle des débuts particulièrement précoces de Youssoufa Moukoko, qui faisait sensation en devenant le plus jeune joueur et buteur de l'histoire de la Youth League, forçant même la fédération allemande à modifier son règlement pour lui permettre de jouer en Bundesliga dès ses 16 ans.

Avec le Borussia Dortmund, où il a été formé, Moukoko devenait alors le plus jeune joueur et le plus jeune buteur de l'histoire du championnat allemand. Son ascension est fulgurante : en 2022, il est sélectionné par Hansi Flick pour participer à la Coupe du Monde, à 18 ans seulement.

Mais en 2023, une première polémique surgissait concernant son âge. Youssoufa Moukoko, né à Yaoundé au Cameroun, serait en réalité né en 2000 et pas en 2004. Et récemment, un documentaire diffusé sur la chaîne allemande ProSieben a publié de nouvelles allégations.

"Youssoufa Moukoko n'est pas mon fils biologique, ni celui de mon épouse. Il n'est pas non plus né le 20 novembre 2004. Youssoufa a obtenu un faux acte de naissance, il est en réalité né le 19 juillet 2000. Nous l'avons rajeuni de quatre ans. Je lui ai obtenu un faux acte de naissance. Je suis ensuite allé à l'ambassade pour lui obtenir un passeport et je l'ai emmené en Allemagne en tant que mon fils"", déclare le père adoptif de Moukoko, Joseph.

Joseph Moukoko aurait ensuite été employé par le Borussia Dortmund comme recruteur, révèle Bild, et touché entre 10.000 et 20.000 euros par mois tandis que sa femme était employée par un sponsor du club. "Nous n'avons pas travaillé, nous avons touché l'argent comme cela", affirme-t-il. Une façon de payer la famille avant que le joueur n'ait la possibilité d'être sous contrat professionnel.

Actuellement, Youssoufa Moukoko est prêté par le Borussia à l'OGC Nice. Il était titulaire contre l'Union Saint-Gilloise. Actuellement, il est évalué à 18 millions d'euros. Mais s'il a bien 24 ans plutôt que 20 ans, comme l'affirme son père, son potentiel risque d'être là aussi réévalué..