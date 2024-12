"Domenico Tedesco est ridiculisé" : un ancien coach d'Anderlecht critique la situation de l'entraîneur des Diables Rouges

Le tirage des Diables Rouges pour la Coupe du Monde 2026 a fait réagir. Johan Boskamp a aussi son avis tranché sur le tirage et la gestion de Domenico Tedesco.

Le Pays de Galles, la Macédoine du Nord, le Kazakhstan et le Liechtenstein. Sur le papier, les Diables Rouges ne devraient pas avoir de problème pour les qualifications de la Coupe du Monde 2026.

La dernière fois qu'ils ont perdu un match de qualification pour la Coupe du Monde, c'était en 2009. Certes, ils avaient trébuché contre le Pays de Galles en route vers l'Euro 2016, mais dans un groupe comme celui-ci, ça devrait passer sans encombre.

"Parmi les 49 pays participant aux qualifications, 52 iront à la Coupe du Monde. Tous les grands pays seront de toute façon présents. Mais non, ce ne sont pas des adversaires qui vont les faire frémir", déclare Johan Boskamp avec son habituel cynisme.

Je n'ai jamais vu ça

Dans Het Belang van Limburg, le Néerlandais ne mâche pas ses mots sur la situation actuelle : "Un sélectionneur national absent et même pas autorisé à réagir lors du tirage au sort des qualifications pour la Coupe du Monde ? Je n'ai jamais vu ça."

"L'URBSFA se ridiculise encore une fois, alors qu’elle est la plus grande fédération sportive du pays, en faisant semblant que tout va bien. Qu’ils soient honnêtes : ‘C’était bien, mais maintenant on arrête.’ Tedesco est ridiculisé. On le laisse mijoter encore un peu, alors que tout le monde sait déjà ce qui l’attend", conclut-il.