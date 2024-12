Hendrik Van Crombrugge beau joueur malgré la déception : "Bonne décision de l'arbitre"

Genk s'est incliné à Bruges ce dimanche, et Hendrik Van Crombrugge ne cherchait absolument pas d'excuses à son équipe. Le gardien limbourgeois était bien conscient de la contre-performance du leader.

Hendrik Van Crombrugge avait la mine sombre après la défaite nette de Genk sur la pelouse du Jan Breydel (2-0). Le leader n'aura pas montré grand chose contre son plus proche poursuivant, un Club de Bruges assez clairement supérieur, et le portier genkois ne disait pas autre chose.

"Ce résultat reflète assez bien le déroulement du match, je pense. Ils nous ont dominés, surtout en première mi-temps en se créant des occasions sans qu'on trouve les réponses", reconnaît Van Crombrugge au micro de DAZN après le match.

"En seconde période, on sort bien des vestiaires, on joue mieux et ça se traduit par ce penalty qui aurait pu nous permettre de concrétiser. Manquer des penaltys, ça arrive", continue Van Crombrugge. Genk encaissera dans la foulée. "Quand ils ont fait 1-0, on sentait bien qu'il n'y avait plus rien à faire dans ce match".

Un discours pas tant défaitiste que réaliste de la part du gardien genkois. "Nous n'avons pas su transformé notre possession en seconde période en occasions de buts", pointe-t-il. Hendrik Van Crombrugge lui-même part un peu à la faute sur le premier but brugeois, et il ne se cache pas.

"Ce qui se passe sur le but ? C'est un corner bien donné et en tant que gardien, tu tentes d'en couper la trajectoire. Mais je suis bousculé par un de mes défenseurs, ça fait partie du jeu. C'est une bonne décision de l'arbitre", reconnaît Van Crombrugge, qui réclamait une faute sur le coup mais aura donc changé son fusil d'épaule.

"Et sur le second but, c'est inexplicable qu'un joueur de la qualité d'Andreas Skov Olsen se retrouve si seul dans le rectangle", conclut enfin le Genkois. "Ce sont des choses qui ne doivent pas arriver, il faut rester concentrés jusqu'à la fin".