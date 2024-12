Ivanovic flambe, l'Union écrase Westerlo et rentre dans le top 6

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée sur le score de 3-1 ce dimanche. Avec un triplé de Franjo Ivanovic.

L'Union Saint-Gilloise est dans une très bonne dynamique ces dernières semaines. Les Unionistes restaient sur une série de 10 matchs sans défaite.

Vainqueurs de l'OGC Nice en Europa League en semaine, les hommes de Sébastien Pocognoli se devaient de poursuivre sur leur lancée en gagnant ce dimanche face à Westerlo.

Mission accomplie, avec un triplé de Franjo Ivanovic. Le jeune attaquant croate, déjà auteur d'un doublé face à Nice, a totalement flambé.

Alors que le score était encore de 0-0 et que l'on entrait dans les 5 dernières minutes de la 1e mi-temps, il a trompé Gillekens. Ivanovic n'en est pas resté là, marquant encore deux buts supplémentaires, aux 45e et 52e minute. Westerlo a répondu à la 54e, mais cela était déjà trop tard.

Grâce à cette victoire 3-1, l'Union enchaine et revient dans le top 6 pour la première fois depuis la 5e journée de championnat. Westerlo coince à nouveau et est 10e, à 4 points de la zone rouge et de STVV - qui joue ce soir face à Anderlecht.