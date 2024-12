Au Standard, Ivan Leko va garder son approche... et utilise le Liverpool d'Arne Slot pour se justifier : "Si le coach d'une des meilleures équipes d'Europe le dit..."

En priorité, Ivan Leko veut voir une mentalité irréprochable et une ligne défensive solide. L'entraîneur croate était donc assez satisfait du déroulement de la rencontre, samedi au stade olympique d'Anvers, même s'il reconnaissait que ses Rouches auraient pu faire un petit peu mieux, offensivement.

C'est une nouvelle fois grâce à son caractère que le Standard est parvenu à accrocher un point sur la pelouse du Beerschot, samedi soir. Après la rencontre, Ivan Leko se montrait globalement satisfait de la prestation de ses joueurs "dans un contexte difficile".

"C'était un match difficile et intense. Le Beerschot, en première mi-temps, avait beaucoup plus le ballon et la domination. Nous sommes venus pour gagner, mais nous savions que ce serait compliqué contre un adversaire en bonne forme. Nous aurions pu faire un petit peu plus, même si nous avons eu quelques occasions en contre-attaque. Le partage est finalement le résultat le plus logique."

2 tirs cadrés et 35% de possession chez la lanterne rouge

Dans cette rencontre, le Standard n'a, une nouvelle fois, pas montré grand-chose sur le plan offensif. 35% de possession de balle et un tir cadré dans chaque mi-temps, un bilan clairement insuffisant. Toutefois, Leko ne compte pas changer son approche qui rapporte, presque chaque semaine, au moins un point au Matricule 16.

"J'ai lu récemment une interview d'Arne Slot, l'entraîneur de Liverpool. Il disait qu'avant de parler de tactique et de technique, la chose la plus importante est de gagner les duels. C'est l'entraîneur de Liverpool qui le dit, l'une des meilleures équipes d'Europe. Je pense que c'est une phrase qu'on peut écrire en grandes lettres rouges dans le vestiaire."

"On a besoin de résultats pour sauver le club et donner une chance à quelqu'un qui souhaiterait le racheter de faire quelque chose. C'est notre huitième clean-sheet de la saison, c'est une fierté", a conclu un Leko au discours positif malgré une prestation plus que moyenne, même sur le plan défensif. Car sans Matthieu Epolo, en première période, le Standard n'aurait jamais ramené un point de son déplacement au stade olympique d'Anvers.