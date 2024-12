"Il y a de quoi se poser des questions sur la qualité du noyau" : un ancien Diable Rouge critique le Standard après son nul face au Beerschot

Le Standard n'a pas réussi à faire mieux qu'un match nul (0-0) face au Beerschot. Pour Philippe Albert, le sauveur des Rouches se nomme Matthieu Epolo.

Suite à la rencontre qui s’est terminé sur un score vierge entre le Beerschot et le Standard, Philippe Albert analyse la performance des Rouches. Une prestation qui doit inquiéter les supporters liégeois ?

"Quand on voit tous les arrêts effectués par Matthieu Epolo, on peut dire que le Standard s’en est bien sorti en ramenant un point du Beerschot," pointe l'ancien Diable Rouge au micro de Sudinfo.

"OK, l’équipe anversoise revit un peu depuis quelques semaines. Mais de là à voir les Rouches souffrir de cette manière… Il faut tirer un coup de chapeau à Epolo, qui est bien revenu après la blessure d’Arnaud Bodart," souligne le consultant. "Il a gagné un point à lui tout seul ce samedi. Et plus globalement, il a eu la réaction que tout le monde attendait après ses hauts et ses bas du début de saison."

Pour le reste, le courage et le talent, ce sont deux choses différentes

"Pour le reste, le courage et le talent, ce sont deux choses différentes. Leko avait indiqué ne pas faire attention à la possession de balle. Et je pense qu’il a raison," confie Albert. "Car si ce Standard avait plus souvent le ballon, je pense qu’il aurait plus de chances d’être battu…"

L'ancien joueur de Newcastle n’hésite pas à remettre en cause la qualité du noyau liégeois : "Il y a donc de quoi se poser des questions sur la qualité du noyau. Avec Zeqiri et Eckert Ayensa, les Rouches ont deux bons attaquants. Mais encore faut-il les alimenter. Avec des médians à vocation défensive, cela me semble quand même compliqué," conclut-il.