"Je ne suis pas assez bon" : Pep Guardiola vit une crise sans précédent avec Manchester City

Manchester City s'est à nouveau incliné ce dimanche contre Manchester United. La situation devient inextricable.

Huit défaites sur les onze derniers matchs : la série de Manchester City est absolument hallucinante. Déjà battus en Ligue des Champions contre la Juventus, les Skyblue ont vu Manchester United s'imposer dans les dernières minutes du derby mancunien ce dimanche.

City est désormais 5e de Premier League, à 9 unités du leader Chelsea, et à portée d'Aston Villa qui n'est qu'à deux points. Pep Guardiola a du mal à trouver les mots ces dernières semaines, et ne se cherchait d'ailleurs aucune excuse.

"Je ne suis pas assez bon, c'est tout. Je suis le boss, je suis le manager, et je ne suis pas assez bon. C'est aussi simple que ça, je n'ai pas d'excuses. Je ne trouve pas la solution, les mots à leur dire", se désespérait le Catalan dans des propos relayés par le Daily Mail.

"C'est un grand club, et quand tu perds 8 matchs, quelque chose ne va pas. Quand tu mènes 3-0 contre Feyenoord et que tu partages... Vous pensez que c'est à cause des blessures ? Non", affirme Guardiola. "Le foot est fait d'émotions. Nous sommes plus stressés avec et sans le ballon. La pire chose est de ne pas garder notre calme. Le calme vous donne des moments, de la confiance".

Mais Manchester City ne retrouve absolument pas son calme, et Guardiola a la sensation que c'est sa faute. "Je ne suis pas assez bon pour leur faire ressentir ce calme. C'est de pire en pire et je dois trouver la solution mais jusqu'à maintenant, je ne la trouve pas, c'est la vérité", conclut-il.