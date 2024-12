Le Bayern de Vincent Kompany sur le point d'annoncer une grande décision ?

Au Bayern depuis 2011, Manuel Neuer est actuellement sous contrat avec le club allemand jusqu'en juin 2025. Et l'aventure du joueur de Vincent Kompany ne devrait finalement pas s'arrêter à la fin de cette saison.

En effet, d'après le journaliste Florian Plettenberg, la légende bavaroise devrait prolonger son contrat jusqu'en 2026. Les contrats seraient finalisés et prêts à être signés.

Actuellement blessé (côte fracturée), le portier allemand devrait faire son retour sur les terrains en janvier. À quelques heures ou jours de sa probable prolongation au Bayern, Neuer compte 540 sélections avec l'équipe munichoise. Rien que ça !

"Je crois que les deux parties seraient heureuses si on venait à continuer ensemble. Mais rien ne presse pour le moment, c’est sûr. Tout d’abord, je dois récupérer de ma blessure", avait notamment déclaré récemment le joueur de 38 ans au micro de Sky Sport Germany.

