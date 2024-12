Un jeune talent belge en route vers Liverpool ?

Le jeune prodige de 17 ans, Trey Samuel-Ogunsuyi, aurait attiré l'attention de Liverpool. Les Reds envisageraient de soumettre une offre à Sunderland pour s'attacher ses services.

Auteur d'un bon début de saison avec l'équipe U21 de Sunderland, Trey Samuel-Ogunsuyi avait récemment été nommé pour remporter le trophée de joueur du mois en Premier League 2. Ses prestations auraient tapé dans l'œil de... Liverpool.

Le Daily Mail rapporte que les Reds seraient sur le point de formuler une offre pour signer le jeune avant-centre. Auteur d’un doublé face aux U18 du club anglais en octobre dernier, la performance de Samuel-Ogunsuyi lors de cette rencontre pourrait bien avoir joué un rôle décisif.

Cette saison, le jeune international U19 affiche de très belles statistiques. Pour sept rencontres disputées toutes compétitions confondues, le joueur de Sunderland a inscrit huit buts et délivré une passe décisive.

Le buteur au profil similaire à Big Rom avait notamment marqué un but face aux U21 de Manchester City et un doublé contre les U21 de United en Premier League 2. En cas de départ vers Liverpool, ce serait un véritable pas en avant pour le jeune talent, qui jusqu’alors n’espérait pas plus que de réussir à intégrer le groupe de l'équipe première de son club.