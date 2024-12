Dégoûtant : un ancien international agressé dans la rue et hospitalisé avec une fracture du crâne !

Guido Burgstaller, l'attaquant du Rapid Vienne, a été violemment attaqué par un inconnu le week-end dernier dans le centre-ville de la capitale autrichienne. Le joueur de 35 ans a reçu un coup à la tête, lui causant une fracture du crâne.

Depuis lors, Guido Burgstaller séjourne à l'hôpital, comme l'a confirmé son club hier dans un communiqué officiel. La nouvelle a été un choc pour le club autrichien. "Une nouvelle très triste a atteint notre club avant le dernier match à domicile de l'année", a écrit le Rapid Vienne.

"Nous sommes sans voix et profondément touchés. Toute la famille du Rapid est avec toi, Burgi!" Le club lui souhaite un prompt rétablissement et compte sur les autorités pour identifier rapidement le coupable et le punir comme il se doit.

En raison de sa grave blessure, une fracture du crâne, Burgstaller ne pourra pas jouer pendant plusieurs mois. L'ancien international autrichien (26 sélections, 2 buts) prévoyait initialement de mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison, mais cette affaire remet tout en question.

Cette saison, Burgstaller était pourtant un joueur clé du Rapid Vienne. En 24 matchs, il a marqué huit buts et délivré six passes décisives. Son expérience était d'une grande importance pour le grand club autrichien, actuellement troisième en Bundesliga autrichienne.

L'attaquant, qui a évolué auparavant dans des clubs tels que Schalke 04, le FC Nuremberg et le FC St. Pauli, bénéficie d'un grand soutien de la part des fans et de ses coéquipiers. Rien n'est encore connu sur l'auteur de l'agression, mais le club espère qu'une clarification rapide sera apportée sur l'incident.