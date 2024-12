La fin pour Freyr Alexandersson : cela était devenu inévitable...

Freyr Alexandersson a été limogé au KV Courtrai ce mardi. Mais est-ce que quelqu'un d'autre pourrait mieux faire avec ce groupe ? Probablement pas...

C'est désormais officiel : Freyr Alexandersson n'est plus le coach de Courtrai. La nouvelle a été annoncée ce mardi soir (lire ICI). Mais est-ce surprenant? La saison dernière, c'était de justesse que les Kerels pas été relégués. Freyr Alexandersson a alors réalisé un petit miracle en les maintenant.

Mais cette saison, l'entraîneur islandais était lourdement critiqué.Les supporters protestaient depuis quelques semaines et des banderoles "Freyr dehors" avaient été déployées dans la tribune. Mais ne devrait-on pas aussi regarder du côté de la direction? Surtout en ce qui concerne l'aspect sportif...

Le propriétaire Vincent Tan a injecté 10 millions dans le club l'été dernier, mais était-ce une décision judicieuse ? L'argent a été principalement utilisé pour le fonctionnement quotidien et les transferts étaient souvent gratuits. On a recruté précipitamment des Japonais et on a ajouté un peu d'expérience belge avec Brecht Dejaegere et Gilles Dewaele.

Était-ce suffisant ? Non, l'équipe n'est pas équilibrée. Déjà la saison dernière, il était évident qu'il fallait renforcer l'attaque, mais cela n'a pas été fait. Avec 15 buts en 18 matchs, le KV Courtrai est l'équipe la moins performante en Pro League.

Avec 36 buts encaissés, ils ne devancent que Beerschot. Il y a évidemment un problème dans le recrutement. C'est déjà un petit miracle qu'Alexandersson ait obtenu 17 points, car qualitativement c'est un peu juste.

L'Islandais n'aura même pas pu défendre son poste ce week-end lors de la rencontre qui s'annonce déjà décisive face au Beerschot. On souhaite bien du courage à son successeur...