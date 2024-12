Charles De Ketelaere met l'Europe à ses pieds : un grand club anglais serait sur le coup !

Charles De Ketelaere est en train de révéler tout le potentiel qu'on entrevoyait déjà au Club de Bruges. Vainqueur de l'Europa League avec l'Atalanta Bergame plus tôt cette année, il confirme cette saison.

Quelle année pour Charles De Ketelaere ! Le milieu offensif de l'Atalanta Bergame est probablement LE joueur belge de l'année 2024 à l'échelle européenne, ayant remporté l'Europa League avec la Dea et confirmant cette saison avec six buts et neuf passes décisives en 22 apparitions toutes compétitions confondues.

C'est en partie grâce aux performances de CDK que l'Atalanta est actuellement le leader-surprise de Serie A, avec 37 points - deux de plus que le Napoli et trois de plus que l'Inter Milan. Mais De Ketelaere pourrait-il quitter l'Italie cet hiver ?

Selon le média Fichajes (pendant espagnol de Foot Mercato), Charles De Ketelaere serait en tout cas dans le viseur de Liverpool en vue du mercato hivernal. Les Reds seraient prêts à déposer 60 millions d'euros sur la table pour convaincre l'Atalanta.

De Ketelaere est actuellement estimé à 34 millions d'euros par Transfermarkt, un montant qui paraît assez éloigné des réalités du marché et qui n'a pas été mis à jour depuis juin dernier. Il faudrait probablement au moins 60 millions pour s'offrir le Diable Rouge.

Difficile d'imaginer Charles De Ketelaere, enfin épanoui après un passage délicat à l'AC Milan, accepter de quitter l'Atalanta Bergame à un moment si crucial et alors qu'un titre inespéré pourrait se dessiner en fin de saison. Côté club, ce serait un mauvais calcul, car le Belge pourra rapporter encore plus gros dans 6 mois...