Thibaut Courtois vers un retour surprise chez les Diables Rouges ? "Il n'a pas complètement fermé la porte"

La fracture semble très grande entre Thibaut Courtois et les Diables Rouges. Cependant, selon Vincent Mannaert, directeur sportif de l'Union belge, le gardien pourrait bien revenir en sélection.

La saga entre Thibaut Courtois et les Diables Rouges est-elle définitivement terminée ? On peut se poser la question, car le gardien du Real Madrid a récemment déclaré qu'il ne souhaitait plus porter la vareuse de l'équipe nationale tant que Domenico Tedesco serait sélectionneur.

Cette prise de position a marqué le point final d’un conflit né lors des éliminatoires pour l’Euro, lorsque Tedesco avait refusé de lui attribuer le brassard de capitaine pour un match.

Courtois, vexé, avait alors décidé de se retirer de la sélection. Depuis, la relation entre les deux hommes est restée glaciale, et Courtois n’avait d'ailleurs pas participé à l’Euro 2024 en raison d’une blessure.

Thibaut Courtois de retour chez les Diables ? Vincent Mannaert y croit !

Cependant, d’après Vincent Mannaert, directeur sportif de l’Union belge, un retour de Thibaut Courtois chez les Diables Rouges pourrait intervenir plus tôt qu’on ne l'imagine.

"C'est une décision du joueur" a déclaré Mannaert selon La Dernière Heure. "L'avenir dira s'il reviendra. Je pense qu'il n'a pas encore complètement fermé la porte, qu'il veut écrire encore un chapitre."

"C'est ce que j'ai pu comprendre, mais je ne peux pas donner une réponse tranchée", a continué Mannaert, qui a expliqué ne "pas encore" avoir appelé le joueur.