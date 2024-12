Un autre club belge en grand danger ? Les chiffres sont dans le rouge !

Westerlo a enregistré une perte de 23 millions d'euros au cours de la saison 2023-2024, portant le total des pertes accumulées à près de 60 millions d'euros. Les dettes totales ont augmenté de 39 à 44 millions d'euros.

Ce résultat a été influencé par de grands investissements, notamment la construction d'un complexe pour les joueurs qui a finalement coûté 10 millions d'euros, presque le double de l'estimation initiale.

Le résultat négatif a également été influencé par le timing des transferts sortants. Les ventes de Nicolas Madsen et Lucas Stassin, totalisant 14 millions d'euros, ont eu lieu juste avant et après l'exercice financier et n'ont donc pas encore été intégrées dans les chiffres.

Le directeur général Wim Van Hove souligne dans les colonnes du Nieuwsblad que le club est sur la bonne voie. Selon lui, le "rattrapage" est terminé et on peut désormais viser une saison permettant l'équilibre. Les investissements nécessaires resteront désormais à un niveau normal.

Westerlo a vu son chiffre d'affaires passer de 8,4 à 11,7 millions d'euros, grâce notamment à une quasi-doublure des revenus de sponsoring, passant de 2,1 à 4,1 millions d'euros. Bien que ces revenus ne suffisent pas à couvrir complètement les investissements, le club mise sur une croissance continue.

Le président Oktay Ercan continue de jouer un rôle clé dans la stabilité financière du club. Il a permis des augmentations de capital de plus de 33 millions d'euros la saison dernière. Son engagement envers le club et la région inspire confiance quant au maintien du soutien à moyen terme.