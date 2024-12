🎥 Thibaut Courtois pestait : Dodi Lukebakio buteur en force au Santiago Bernabeu

SĂ©ville s'est inclinĂ© 4-2 au Real Madrid. Mais Dodi Lukebakio a tout de mĂȘme rĂ©ussi Ă tromper Thibaut Courtois.

Quatre Belges au coup d'envoi de cette affiche de Liga entre le Real Madrid et le FC Séville : si Thibaut Courtois, Albert Sambi Lokonga et Dodi Lukebakio étaient bien présents de part et d'autre, on note également la deuxième présence de la saison dans le onze de Stanis Idumbo, arrivé de l'équipe U23 de l'Ajax il y a un an.

Malheureusement pour lui, la partie a vite tourné à l'avantage du Real. Après 35 minutes, les Merengues menaient déjà 3-0 grâce à Kylian Mbappé, Federico Valverde et Rodrygo. Les Andalous ont ensuite réduit le score, mais Brahim Diaz a redonné trois buts d'avance aux hommes de Carlo Ancelotti en début de deuxième mi-temps (4-1).

Le huitième but de la saison pour Lukebakio

Idumbo a alors cédé sa place à la légende Jesus Navas, Sambi Lokonga l'imitera en fin de match. Dodi Lukebakio est en revanche resté sur le terrain jusqu'au bout, avec succès puisqu'il est l'auteur du dernier but de la rencontre.

Sur une reconversion rapide, le Diable Rouge a filé sur le côté gauche et a frappé suffisamment fort pour surprendre Thibaut Courtois à son premier poteau. Un gardien n'aime jamais encaisser un but de la sorte, Courtois n'a pas fait exception à la règle en laissant apparaître sa frustration.

No importa cuando ni donde, Dodi Lukebakio siempre aparece pic.twitter.com/OwvIYwPrg5 — Don (@RaaikKoo) December 22, 2024

Le Real s'impose donc 4-2 et revient à un point de la première place occupée par l'Atletico, le FC Barcelone est deux points derrière, en comptant un match de plus.