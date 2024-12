Un échange avec Arnaud Bodart ? Anthony Moris remet les choses au clair

Anthony Moris a été lié à un retour au Standard cet été. Mais il réaffirme son amour à l'Union.

C'était l'un des feuilletons de l'été : où Arnaud Bodart allait-il signer ? La rumeur d'un échange avec Anthony Moris a secoué les supporters de l'Union Saint-Gilloise et du Standard. Mais les deux gardiens sont finalement restés chacun de leur côté.

Si Moris ne voyait certainement pas un séjour au Standard comme un mauvais oeil (il y a été formé, y a effectué ses débuts professionnels et réside encore en région liégeoise), son plan n'était absolument pas de quitter le Parc Duden.

"Quand j’ai vu le journal qui parlait de ce deal, je suis directement allé trouver la direction de l’Union : ils m’ont juré qu’il n’y avait rien de concret… et qu’ils avaient juste tâté le terrain en cas de départ de ma part. Mais que je restais leur priorité : je les ai sentis sincères et j’ai refermé ce chapitre" explique-t-il à la RTBF.

Encore un an et demi de contrat

Moris se sent comme un poisson dans l'eau à Saint-Gilles : "Il n’y a jamais eu d’offre concrète du Standard. Et de mon côté, il n’en a jamais été question : sportivement et humainement, j’ai trouvé en l’Union le club parfait et dont le projet actuel est plus grand que celui du Standard. Je suis capitaine ici, j’ai le respect de tout le monde et je joue la Coupe d’Europe".

"Mais je ne suis pas naïf : c'est le monde du business, les gens sont là pour faire des affaires. Parfois les deals fonctionnent, parfois pas. Vous savez, comme footballeur, vous pouvez avoir tous les plans de carrière que vous voulez, ils volent en l'air du jour au lendemain" conclut-il.