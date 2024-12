Celle-là, on ne l'avait pas vu venir : Cold Palmer veut faire de sa célébration fétiche...une marque déposée

Avec 11 buts et 6 assists en 17 matchs de Premier League, Cole Palmer a repris à un rythme effréné cette saison. L'international anglais porte littéralement Chelsea, sa valeur ne fait qu'augmenter.

Mais parallèlement à son apport sur le terrain, il semble avoir parfaitement compris que son image est un bien précieux. Il compte en effet exploiter sa fameuse célébration "Cold Palmer".

Lorsqu'il marque, l'ancien joueur de Manchester City mime un geste de frisson en se touchant les bras avec les mains, comme pour faire redescendre la température et climatiser les supporters adverses.

Selon The Sun, Palmer va réaliser des démarches auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du gouvernement pour que sa célébration devienne une marque déposée.

Le but derrière tout cela serait de pouvoir l'utiliser à des fins commerciales, notamment pour vendre sa gamme de produits, comme des boissons, des jouets, ou des vêtements. A ce rythme, il faudrait avertir Jan van den Bergh et sa mythique célébration ver de terre qu'il y a un filon à exploiter.

